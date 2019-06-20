ДТП сталося в Києві. Фото: NewsOne

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 червня в Києві на вул. Протасів яр, 8.

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Водій легкового автомобіля Volkswagen Passat «Фольксваген Пассат» збив жінку з дитиною. Після наїзду на пішоходів порушник втік із місця події. Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

За інформацією соцмереж, одна з постраждалих у критичному стані і без свідомості. Порушника згодом затримали небайдужі громадяни.

У поліції поки не коментували інцидент, тому причини та обставини аварії залишаються невідомими.

Нагадаємо, 19 червня смертельна ДТП сталася в Херсонській області. Два автомобілі, за кермом одного з яких перебував співробітник поліції, зіштовхнулися на трасі Скадовськ — Каховка поблизу населеного пункту Миколаївка. У ДТП загинули троє осіб: двоє дорослих та 9-річна дитина.

Слідчі ДБР розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 2. ст. 140 (неналежне виконання медпрацівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього) Кримінального кодексу України.