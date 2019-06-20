У більшості регіонів наступної доби погода буде сухою та спекотною

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Погода в Україні 21 червня очікується сухою та спекотною, лише в західних, а також Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються короткочасні дощі та грози.

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Подекуди можливі значні дощі, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідроментцентр.

Вітер східний, південно-східний, 5−10 м/с. Температура вночі очікується 16−21°, на узбережжі морів до 24°. Вдень — 29−34°, у південних, східних та більшості центральних областей місцями до 36°.

У Києві 21 червня очікується суха спекотна погода. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Температура вночі становитиме близько 20°, вдень 31−33°.

У Львові очікується дощ вдень та вночі. Вночі термометри покажуть 16−18°, вдень — 29−31°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі протягом доби також дощитиме. Температура повітря вночі становитиме 20−22°, вдень — 32−34°. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі синоптики опадів не прогнозують. Вночі термометри покажуть 19−21°, вдень — 33−35°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові доба мине без опадів. Вночі очікується 18−20°, вдень — 33−35°. Вітер східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи прогнозують дощі вдень та вночі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 17−19°, вдень піднімуться до 30−32°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 21 червня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, у своєму прогнозі погоди в Україні на червень Гідрометцентр попереджав про дощі, грози та шквали.