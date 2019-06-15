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Зеленський у Маріуполі пообіцяв місту інвестиції, а молоді — державу в смартфоні, фото — АП

Зеленський у Маріуполі пообіцяв місту інвестиції, а молоді — державу в смартфоні (ФОТО)

15 чер 2019, 15:27
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Президент Володимир Зеленський 15 червня приїхав із візитом до прифронтового Маріуполя. В одному з ключових міст Донецької області глава держави відвідав металургійний комбінат ім. Ілліча та мультихаб Spalah.

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Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, у мультихабі Зеленський зустрівся з «прогресивною молоддю та представниками бізнесу». Президенту показали програму розвитку малого та середнього підприємництва Маріуполя.

У відповідь Зеленський пообіцяв, що держава не заважатиме бізнесу, наголосив на важливості реформи правоохоронних органів та заявив про наміри завершити проект «держава у смартфоні», щоб «мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками». Також президент спілкувався зі слухачами ІТ-курсів.

Зеленський у Маріуполі пообіцяв місту інвестиції, а молоді — державу в смартфоні, фото — АП

Зеленський у Маріуполі пообіцяв місту інвестиції, а молоді — державу в смартфоні, фото — АП

Відвідуючи разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим один із металургійних заводів міста, Зеленський пообіцяв інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу.

Зеленський у Маріуполі пообіцяв місту інвестиції, а молоді — державу в смартфоні, фото — АП

Зокрема, йдеться про завод ім. Ілліча, на який Зеленський приїхав разом із гендиректором «Метінвест холдингу» Юрієм Риженковим, мером Маріуполя Вадимом Бойченком і послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Тут підписали меморандуму про початок будівництва комплексу кисневого блоку на металургійному заводі.

Ця інвестиція є першим іноземним інвестиційним проектом в Маріуполь з 2014 року, — заявив Зеленський.

Air Liquide інвестує 25 млн дол. у Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча для поліпшення екологічної ситуації у місті. Загальна вартість проекту складає 78,3 млн дол. Він покликаний підвищити енергоефективність і зменшити викиди. Буде створено 1 тис. робочих місць.

У грудні 2018 року Міністерство економіки та фінансів Франції схвалило надання фінансування для будівництва заводу з очищення питної води в Маріуполі.

Джерело: Ракурс


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