Зеленский отменил 150 указов предшественников, в том числе о маячках для спецавто, фото — UkrMedia

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня тремя указами отменил более 150 аналогичных распорядительных решений предыдущих президентов.

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Речь идет об указах, отдельных статьях и пунктах указов, которые принимали все предыдущие президенты страны. Чаще всего эти решения касаются работы министерств и государственных служб, а также развития бизнеса.

Указы Зеленского называются «О признании утратившими силу некоторых указов президента Украины». В одном из них отменяется указ № 567 от 2005 года, который издал президент Виктор Ющенко. Он регламентировал использование световых и звуковых спецсигналов и номерных знаков на служебных машинах.

«Украинская правда» отмечает, что указ Ющенко об использовании маячков на спецавто отменен, но с этого момента вступает в действие постановление Кабмина № 176 от 22 марта 2017 года, регламентирующее использование спецсигналов. Текст этого документа фактически повторяет текст отмененного указа № 567 от 2005 года.

В постановлении прописывается, что «маячки» могут устанавливаться при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом МВД с соблюдением установленных требований. В нем добавлены ведомства, которых в 2005 году не было. Речь идет о Государственном бюро расследований, НАБУ, патрульной полиции, на автомобилях которых могут устанавливать синие проблесковые «маячки».

В постановлении указывается, что Управление государственной охраны устанавливает транспортные средства, которые используются для передвижения лиц, которых охраняет это ведомство, и на которые могут быть установлены «маячки».

Среди указов, которые сегодня отменил Зеленский, есть и такие: «О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью» (от 19 декабря 1991 года), «Вопросы обеспечения государственных ресурсов сахара» (от 11 декабря 1993 года), «О школьной форме для учащихся средних учебных заведений» (от 12 июня 1996 года).

Напомним, что сегодня Зеленский официально сменил название своей администрации. Указ главы государства № 417/2019 создал вместо Администрации президента Офис президента и утвердил его структуру.