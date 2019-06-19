Портнова відновили на професорській посаді в КНУ, студенти організовують акцію протесту, фото — Фейсбук

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Ракурс

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 19 червня відновив колишнього заступника глави Адміністрації президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

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Про відновлення Портнова на посаді повідомили «Українські Новини» з посиланням на копію наказу ректора КНУ, який підписано 14 червня.

Портнов, який у травні повернувся в Україну після кількох років життя в Австрії, приступить до обов’язків професора з 1 вересня, його контракт чинний до 30 червня 2020 року.

Один із найодіозніших правників країни зароблятиме 14 тис. 753 грн, йому встановлена доплата за вчене звання (25%), науковий ступінь (25%), надбавка за звання «Заслужений юрист України (20%), надбавка за вислугу років (10%).

Інформація про повернення Портнова в університет спричинила обурення частини студентів. У четвер, 20 червня, вони закликали студентів, співробітників, викладачів та випускників КНУ ім. Тараса Шевченка «стати на захист честі і репутації свого університету» та приєднатися до акції протесту біля стін юрфаку КНУ.

На спеціально створеній сторінці у Фейсбук вони вимагають скасувати наказ про працевлаштування Портнова і публічного вибачення від ректора Леоніда Губерського за призначення.

Нагадаємо, що Портнов був керівником Головного управління з питань судоустрою та заступником голови Адміністрації президента, членом Вищої ради юстиції. Він був одним з авторів законів 16 січня, підозрювався Генпрокуратурою у причетності до масових вбивств активістів під час Євромайдану та розкраданні землі та об'єктів нерухомості в Межигір’ї.