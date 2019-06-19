Портнова восстановили в КНУ, студенты организуют акцию протеста, фото — Фейсбук

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Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко 19 июня восстановил бывшего заместителя главы Администрации президента юриста Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

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О восстановлении Портнова на должности сообщили «Украинские Новости» со ссылкой на копию приказа ректора КНУ, подписанного 14 июня.

Портнов, который в мае вернулся в Украину после нескольких лет жизни в Австрии, приступит к обязанностям профессора с 1 сентября, его контракт будет действовать до 30 июня 2020 года.

Один из самых одиозных юристов страны будет зарабатывать в университете 14 тыс. 753 грн, ему установлена ​​доплата за ученое звание (25%), ученую степень (25%), надбавка за звание «Заслуженный юрист Украины (20%), надбавка за выслугу лет (10%).

Информация о возвращении Портнова в университет вызвала возмущение части студентов. В четверг, 20 июня, они призвали студентов, сотрудников, преподавателей и выпускников КНУ им. Тараса Шевченко «встать на защиту чести и репутации своего университета» и присоединиться к акции протеста у стен юрфака КНУ.

На специально созданной странице в Фейсбук они требуют отменить приказ о трудоустройстве Портнова и публичного извинения от ректора Леонида Губерского за назначение.

Напомним, что Портнов был руководителем Главного управления по вопросам судоустройства и заместителем главы администрации президента, членом Высшего совета юстиции. Он был одним из авторов «законов 16 января», подозревался Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам активистов во время Евромайдана и разворовывании земли и объектов недвижимости в Межигорье.