Во время акции протеста, фото: Nikolai Karetzky

https://racurs.ua/n123415-akciya-protiv-vozobnovleniya-portnova-v-doljnosti-professora-nachalas-pod-zdaniem-knu-im.html

Ракурс

В столице под зданием Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (КНУ) началась акция протеста против восстановления в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Об этом сообщает издание «Тыждень».

Отмечается, что на месте акции собрались несколько сотен митингующих. Среди них студенты и выпускники этого вуза, а также неравнодушные граждане.

Митингующие, в частности, скандируют «Губерский приходи!», имея в виду ректора этого учебного заведения Леонида Губерского.

Активисты пришли в кабинет ректора и заявили, что до приезда Губерского объявляют сидячий протест.

Участники митинга планируют оставаться на ночь.

Портнов с 2009 по 2014 год по совместительству работал на кафедре конституционного права юридического факультета этого учебного заведения. Уволили его с этой должности в феврале 2014 года.

После побега Януковича Портнов также покинул территорию Украины. Вернулся он после завершения нынешних президентских выборов 19 мая.

Напомним, СМИ недавно стало известно, что Губерский возобновил Портнова на должности своим указом, датированным 14 июня. К обязанностям профессора Портнов должен приступить с начала нового учебного года, то есть с 1 сентября.