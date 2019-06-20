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На супутники Сатурна Енцеладі є умови для існування життя

Позаземне життя: на супутнику Сатурна знайшли «паливо» для мікробів

20 чер 2019, 22:57
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Підземний океан місяця Сатурна Енцелада, ймовірно, має більш високу, ніж раніше вважалося, концентрацію вуглекислого газу та водню, а також більш схожий на Землю рівень рН, що, можливо, забезпечує умови, сприятливі для життя.

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Про це свідчать результати останнього дослідження учених з Університету Вашингтона (США), повідомляє прес-служба навчального закладу.

Наявність таких високих концентрацій може забезпечити «паливо» — своєрідний хімічний «безкоштовний обід» — для мікробів, — зазначає провідний автор дослідження докторант космічних наук Лукас Фіфер.

З іншого боку, це також може означати, що навряд чи хто-небудь з мікробів споживає доступний «обід», наголошує дослідник. Крім того, може виявитися, що мікрорганізми на Енцеладі просто недостатньо чисельні, щоб споживати всю доступну хімічну енергію.

Енцелад — це маленький океанічний світ діаметром 500 км. Його солоний океан цікавить учених через подібність рН, солоності і температури до океанів Землі. Шлейфи водяної пари і частинок льоду вивергаються на сотні кілометрів у космос через тріщини на вкритій льодом поверхні Енцелада. Їх кілька років тому досліджував космічний апарат «Кассіні».

Але Фіфер і його колеги нещодавно виявили, що шлейфи хімічно не такі ж, як океан, сам процес виверження змінює їхній склад. Учені виявили, що попередні інтерпретації недооцінюють наявність в океані водню, метану і вуглекислого газу. Також на супутнику Сатурна можуть бути високі концентрації амонію, котрий також є потенційним «паливом» для життя.

Краще знайти високі концентрації газу, ніж взагалі нічого, — наголошує Фіфер. —Малоймовірно, що життя буде розвиватися, щоб споживати цей хімічний безкоштовний обід, якщо гази не будуть в надлишку в океані.

Такі високі рівні вуглекислого газу також означають більш низький і більш схожий на Землю рівень рН в океані Енцеладу, ніж показували попередні дослідження. Це також може бути свідченням можливого існування життя.

Хоча існують винятки, більшість живих організмів на Землі найкраще живуть у воді з майже нейтральним рН, тому подібні умови на Енцеладі можуть бути обнадійливими, — наголошує Фіфер.

Нагадаємо, торік стало відомо, що російський мільярдер Юрій Мільнер планує відправити до Енцеладу приватну космічну місію для пошуку позаземного життя.


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