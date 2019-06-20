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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Радіо Максимум»

Я інвестував в Україну найдорожче — Зеленський

20 чер 2019, 22:38
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Президент України Володимир Зеленський під час форуму «Діалог бізнесу та влади», який відбувся сьогодні в Києві, закликав представників бізнесу інвестувати в Україну.

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Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Півроку тому я вирішив інвестувати в Україну найдорожче, що в мене є, — це мій час. Закликаю вас робити так само. Інвестуйте в Україну час, гроші, ідеї, — заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що разом зі своїми помічниками вивчає досвід успішних країн і він показує, що всі вони інвестували передусім у три сфери: освіту, технології та інфраструктуру.

Україна робитиме так само, — пообіцяв Зеленський.

За його словами, роль держави в економіці в найближчі п’ять років полягатиме в трьох речах: не заважати працювати бізнесу, створювати в Україні зручні інфраструктуру та умови, а також у фокусуванні на освіті, науці й технологіях.

Також президент запевнив, що всі підприємці в Україні перебуватимуть у рівних умовах.

Нагадаємо, в команді Зеленського нещодавно розповіли, в чому полягатиме анонсована раніше президентом «Держава у смартфоні». За словами радника президента Михайла Федорова, ця ініціатива передбачає вирішення питань, які потребують участі чиновників, за допомогою смартфона.

Джерело: Ракурс


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