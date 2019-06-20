Головні новини 20 червня: рішення КСУ щодо розпуску парламенту, протест проти Портнова, відновлення Київського патріархату

Конституційний суд ухвалив рішення щодо указу президента про розпуск парламенту, фото: Stanislav Yurchenko

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Конституційний суд України (КСУ) визнав відповідність Основному закону указу президента України Володимира Зеленського від 21 травня щодо розпуску парламенту. За інформацією, яка потрапила до ЗМІ, 11 суддів КСУ проголосували за визнання рішення Зеленського конституційним, п’ятеро — проголосували «проти».

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Сьогодні студенти та випускники КНУ ім. Шевченка, а також небайдужі громадяни проводять акцію протесту проти поновлення заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова на посаді професора. Активісти планують ночувати під кабінетом ректора цього навчального закладу Леоніда Губерського, якщо він до них не з’явиться.

Ініційований почесним патріархом Православної церкви України (ПЦУ) Філаретом помісний собор ухвалив рішення відкинути томос про автокефалію української церкви та відновити Українську православну церкву Київського патріархату. У зв’язку з цим очільник ПЦУ митрополит Епіфаній на 24 червня скликає засідання синоду.

Президент офіційно змінив назву своєї адміністрації. Замість Адміністрації президента створено Офіс президента.

Євросоюз ще на рік продовжив дію кримських санкцій щодо РФ.