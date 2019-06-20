Главные новости 20 июня: решение КСУ о роспуске парламента, протест против Портнова, восстановление Киевского патриархата

Конституционный суд принял решение по указу президента о роспуске парламента, фото: Stanislav Yurchenko

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Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствие Основному закону указа президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая о роспуске парламента. По информации, которая попала в СМИ, 11 судей КСУ проголосовали за признание решения Зеленского конституционным, пятеро — проголосовали «против».

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Сегодня студенты и выпускники КНУ им. Шевченко, а также неравнодушные граждане проводят акцию протеста против возобновления заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора. Активисты планируют ночевать под кабинетом ректора этого учебного заведения Леонида Губерского, если он к ним не появится.

Инициированный почетным патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ) Филаретом поместный собор принял решение отвергнуть томос об автокефалии украинской церкви и восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата. В связи с этим глава ПЦУ митрополит Епифаний на 24 июня созывает заседание синода.

Президент официально сменил название своей администрации. Вместо Администрации президента создан Офис президента.

Евросоюз еще на год продлил действие крымских санкций в отношении РФ.