Пользователям Windows киберполиция советует установить последние обновления в связи с угрозой массовой кибератаки

Киберполиция предупреждает об угрозе массовой кибератаки, фото: MaxPixel

https://racurs.ua/n123417-polzovatelyam-windows-kiberpoliciya-sovetuet-ustanovit-poslednie-obnovleniya-v-svyazi-s-ugrozoy.html

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Киберполиция советует пользователям операционных систем Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий установить последние обновления в связи с выявлением уязвимости, которая грозит новой массовой кибератакой.

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Похожую уязвимость злоумышленники использовали во время известных массовых кибератак с применением вирусов WannaCry и NotPetya. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

Отмечается, что недавно обнаруженная уязвимость получила название BlueKeep. Она позволяет хакерам получить доступ не только к одному компьютеру, но и взять под контроль все другие устройства в сети, которые имеют эту уязвимость.

По мнению экспертов, размеры новой кибератаки могут быть аналогичными масштабам кибератаки WannaCry в 2017 году. Тогда вирус-вымогатель, который шифровал данные на компьютере, заразил более 200 тыс. компьютеров в 150 странах мира.

На данный момент миллионы персональных компьютеров могут быть атакованы, — подчеркивают в киберполиции.

Скачать обновление, которое устраняет эту уязвимость, можно по ссылке.

Напомним, вирус NotPetya в июне 2017 года поразил ряд компаний и госучреждений в Украине. Осенью прошлого года в СБУ сообщили о наличии доказательств, свидетельствующих о причастности РФ к осуществлению этой кибератаки.