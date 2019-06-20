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Новый тип памяти потребляет в 100 раз меньше энергии чем стандартная сегодня DRAM

Ученые изобрели новый тип универсальной компьютерной памяти, потребляющий в 100 раз меньше энергии

20 июн 2019, 20:48
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Новый тип универсальной компьютерной памяти, способной в перспективе значительно уменьшить расходование электроэнергии во всем мире, изобрели и запатентовали британские ученые.

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Благодаря своей скорости и возможности в течение длительного времени сохранять информацию она может заменить современную оперативную память персональных компьютеров и память, применяющуюся в картах памяти и флешках. Об этом сообщает пресс-служба Университета Ланкастера.

В домашних условиях эффект от энергосбережения, созданный применением энергоэффективного освещения и приборов, полностью нивелируется увеличением использования компьютеров и других высокотехнологичных устройств, а к 2025 году «цунами данных» будет потреблять пятую часть мировой электроэнергии.

Новый тип памяти может записывать или удалять данные, используя в 100 раз меньше энергии, чем память DRAM, которая сегодня широко применяется в компьютерах.

Кроме того, в отличие от DRAM, которой приходится постоянно «обновляться», чтобы избежать потери данных, новый тип памяти может хранить данные в течение длительного времени, что позволит использовать его также в картах памяти и USB-флешках. К тому же, новая память значительно быстрее и не испытывает деградации вследствие многочисленных перезаписываний информации, в отличие от флэш-памяти.

Наше изобретение имеет время хранении данных, которое, как предполагается, превысит возраст существования Вселенной, — отмечает профессор по физике Манус Хайне из Университета Ланкастера.

Напомним, недавно изобретатели создали наручные часы, не требующие подзарядки. Для них источником энергии является запястья владельца.


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