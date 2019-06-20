Новий тип пам’ять споживає в 100 разів менше енергії, ніж стандартна сьогодні DRAM

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Новий тип універсальної комп’ютерної пам’яті, здатної в перспективі значно зменшити витрачання електроенергії у всьому світі, винайшли та запатентували британські учені.

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Завдяки своїй швидкості та можливості протягом тривалого часу зберігати інформацію вона може замінити сучасну оперативну пам’ять персональних комп’ютерів та пам’ять, що застосовується у картах пам’яті та флешках. Про це повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.

У домашніх умовах ефект від енергозбереження, котрий виникає завдяки застосуванню енергоефективного освітлення та приладів, повністю нівелюється збільшенням використання комп’ютерів та інших високотехнологічних пристроїв, а до 2025 року «цунамі даних» споживатиме п’яту частину світової електроенергії.

Новий тип пам’яті може записувати або видаляти дані, використовуючи в 100 разів менше енергії, ніж пам’ять DRAM, котра сьогодні широко застосовується в комп’ютерах.

Крім того, на відміну від DRAM, котрій доводиться постійно «оновлюватися», щоб уникнути втрати даних, новий тип пам’яті може зберігати дані протягом тривалого часу, що дозволить використовувати його також у картах пам’яті та USB-флешках. До того ж, нова пам’ять є значно швидшою і не зазнає деградації внаслідок численних перезаписувань інформації, на відміну від флеш-пам'яті.

Наш винахід має час зберігання даних, який, як передбачається, перевищить вік існування Всесвіту, — зазначає професор з фізики Манус Хайне з Університету Ланкастера.

Нагадаємо, нещодавно винахідники створили наручні годинники, які не потребують підзарядки. Для них джерелом енергії є зап’ястя власника.