Кіберполіція попереджає про загрозу масової кібератаки, фото: MaxPixel

https://racurs.ua/ua/n123417-korystuvacham-windows-kiberpoliciya-radyt-vstanovyty-ostanni-onovlennya-u-zv-yazku-iz-zagrozou.html

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Кіберполіція радить користувачам операційних систем Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 та більш старіших версій встановити останні оновлення у зв’язку з виявленням вразливості, котра загрожує новою масовою кібератакою.

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Схожу вразливість зловмисники використовували під час відомих масових кібератак із застосуванням вірусів WannaCry та NotPetya. Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції.

Зазначається, що нещодавно виявлена вразливість отримала назву BlueKeep. Вона дозволяє хакерам отримати доступ не лише до одного комп’ютера, а й взяти під контроль усі інші пристрої в мережі, які мають цю вразливість.

На думку експертів, розміри нової кібератаки можуть бути аналогічними масштабам кібератаки WannaCryу 2017 році. Тоді вірус-вимагач, який шифрував дані на комп’ютері, заразив понад 200 тис. комп’ютерів у 150 країнах світу.

На цей момент мільйони персональних комп’ютерів можуть бути атаковані, — наголошують у кіберполіції.

Завантажити оновлення, яке усуває цю вразливість, можна за посиланням.

Нагадаємо, вірус NotPetya у червні 2017 року вразив низку компаній та держустанов в Україні. Восени минулого року в СБУ повідомили про наявність доказів, що свідчать про причетність РФ до здійснення цієї кібератаки.