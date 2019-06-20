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Кіберполіція попереджає про загрозу масової кібератаки, фото: MaxPixel
Користувачам Windows кіберполіція радить встановити останні оновлення у зв’язку із загрозою масової кібератакиhttps://racurs.ua/ua/n123417-korystuvacham-windows-kiberpoliciya-radyt-vstanovyty-ostanni-onovlennya-u-zv-yazku-iz-zagrozou.htmlРакурс
Кіберполіція радить користувачам операційних систем Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 та більш старіших версій встановити останні оновлення у зв’язку з виявленням вразливості, котра загрожує новою масовою кібератакою.
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Схожу вразливість зловмисники використовували під час відомих масових кібератак із застосуванням вірусів WannaCry та NotPetya. Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції.
Зазначається, що нещодавно виявлена вразливість отримала назву BlueKeep. Вона дозволяє хакерам отримати доступ не лише до одного комп’ютера, а й взяти під контроль усі інші пристрої в мережі, які мають цю вразливість.
На думку експертів, розміри нової кібератаки можуть бути аналогічними масштабам кібератаки WannaCryу 2017 році. Тоді вірус-вимагач, який шифрував дані на комп’ютері, заразив понад 200 тис. комп’ютерів у 150 країнах світу.
На цей момент мільйони персональних комп’ютерів можуть бути атаковані, — наголошують у кіберполіції.
Завантажити оновлення, яке усуває цю вразливість, можна за посиланням.
Нагадаємо, вірус NotPetya у червні 2017 року вразив низку компаній та держустанов в Україні. Восени минулого року в СБУ повідомили про наявність доказів, що свідчать про причетність РФ до здійснення цієї кібератаки.
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