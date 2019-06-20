Владимир Зеленский, фото: «Радіо Максимум»

https://racurs.ua/n123419-ya-investiroval-v-ukrainu-samoe-dorogoe-zelenskiy.html

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Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Диалог бизнеса и власти», который состоялся сегодня в Киеве, призвал представителей бизнеса инвестировать в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Полгода назад я решил инвестировать в Украину дорогое, что у меня есть, — это мое время. Призываю вас делать так же. Инвестируйте в Украину время, деньги, идеи, — заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что вместе со своими помощниками изучает опыт успешных стран и он показывает, что все они инвестировали прежде всего в три сферы: образование, технологии и инфраструктуру.

Украина будет делать так же, — пообещал Зеленский.

По его словам, роль государства в экономике в ближайшие пять лет будет заключаться в трех вещах: не мешать работать бизнесу, создавать в Украине удобные инфраструктуру и условия, а также в фокусировке на образовании, науке и технологиях.

Также президент заверил, что все предприниматели в Украине будут находиться в равных условиях.

Напомним, в команде Зеленского недавно рассказали, в чем будет заключаться анонсированное ранее президентом «Государство в смартфоне». По словам советника президента Михаила Федорова, эта инициатива предусматривает решение вопросов, требующих участия чиновников, с помощью смартфона.