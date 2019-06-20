Внеземная жизнь: на спутнике Сатурна нашли «топливо» для микробов

На спутники Сатурна Энцеладе есть условия для существования жизни

https://racurs.ua/n123420-vnezemnaya-jizn-na-sputnike-saturna-nashli-toplivo-dlya-mikrobov.html

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Подземный океан спутника Сатурна Энцелада, вероятно, имеет более высокую, чем ранее считалось, концентрацию углекислого газа и водорода, а также более похожий на Землю уровень рН, что, возможно, обеспечивает условия, благоприятные для жизни.

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Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования ученых из Университета Вашингтона (США), сообщает пресс-служба учебного заведения.

Наличие таких высоких концентраций может обеспечить «топливо» — своеобразный химический «бесплатный обед» — для микробов, — отмечает ведущий автор исследования докторант космических наук Лукас Фифер.

С другой стороны, это также может означать, что вряд ли кто-либо из микробов потребляет доступный «обед», отмечает исследователь. Кроме того, может оказаться, что микроорганизмы на Энцеладе просто недостаточно многочисленны, чтобы потреблять всю доступную химическую энергию.

Энцелад — это маленький океанический мир диаметром 500 км. Его соленый океан интересует ученых из-за сходства рН, солености и температуры с океанами Земли. Шлейфы водяного пара и частиц льда извергаются на сотни километров в космос из трещины на покрытой людом поверхности Энцелада. Их несколько лет назад исследовал космический аппарат «Кассини».

Но Фифер и его коллеги недавно обнаружили, что шлейфы химически не такие же, как океан, сам процесс извержения меняет их состав. Ученые выяснили, что предыдущие интерпретации недооценивают наличие в океане водорода, метана и углекислого газа. Также на спутнике Сатурна могут быть высокие концентрации аммония, который также является потенциальным «топливом» для жизни.

Лучше найти высокие концентрации газа, чем вообще ничего, — отмечает Фифер. -Маловероятно, что жизнь будет развиваться, чтобы потреблять этот химический бесплатный обед, если газы не будут в избытке в океане.

Такие высокие уровни углекислого газа также означает более низкий и более похожий на Землю уровень рН в океане Энцелада, чем показывали предыдущие исследования. Это также может быть свидетельством возможного существования жизни.

Хотя существуют исключения, большинство живых организмов на Земле лучше живут в воде с почти нейтральным рН, поэтому подобные условия на Энцеладе могут быть обнадеживающими, — отмечает Фифер.

Напомним, в прошлом году стало известно, что российский миллиардер Юрий Мильнер планирует отправить к Энцеладу частную космическую миссию для поиска внеземной жизни.