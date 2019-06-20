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Во время акции протеста против возобновления Портнова, фото: Nikolai Karetzky

Протест против возобновления Портнова в КНУ: ректор вуза пообещал отменить резонансный указ

20 июн 2019, 23:09
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К участникам акции протеста «Нет Портнова в КНУ», которые выступают против восстановления в должности профессора бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова, прибыл ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский.

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Об этом сообщается в Telegram-канале акции.

Губерский пообещал митингующим отменить свой недавний указ о восстановлении Портнова и извинился за это резонансное решение.

Печать в соответствующем документе администрация вуза обещает поставить завтра утром, когда откроется канцелярия. Также этот документ обещают опубликовать в интернете.

Отмечается, что трудоустройство Портнова в университете Губерский объяснял результатами проведенного конкурса.

К исполнению обязанностей профессора кафедры конституционного права юридического факультета КНУ Портнов должен был приступить с 1 сентября — начала нового учебного года.

Напомним, участники митинга обещали ночевать у кабинета ректора, если к ним не придет Губерский. СМИ сообщали, что в сегодняшней акции протеста участвовали несколько сотен митингующих.

Источник: Ракурс


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Протест против возобновления Портнова в КНУ: ректор вуза пообещал отменить резонансный указ

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский пообещал митингующим, которые выступали против возобновления Андрея Портнова в должности профессора этого вуза, отменить соответствующее решение

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