Протест против возобновления Портнова в КНУ: ректор вуза пообещал отменить резонансный указ

Во время акции протеста против возобновления Портнова, фото: Nikolai Karetzky

https://racurs.ua/n123421-protest-protiv-vozobnovleniya-portnova-v-knu-rektor-vuza-poobeschal-otmenit-rezonansnyy-ukaz.html

Ракурс

К участникам акции протеста «Нет Портнова в КНУ», которые выступают против восстановления в должности профессора бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова, прибыл ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский.

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Об этом сообщается в Telegram-канале акции.

Губерский пообещал митингующим отменить свой недавний указ о восстановлении Портнова и извинился за это резонансное решение.

Печать в соответствующем документе администрация вуза обещает поставить завтра утром, когда откроется канцелярия. Также этот документ обещают опубликовать в интернете.

Отмечается, что трудоустройство Портнова в университете Губерский объяснял результатами проведенного конкурса.

К исполнению обязанностей профессора кафедры конституционного права юридического факультета КНУ Портнов должен был приступить с 1 сентября — начала нового учебного года.

Напомним, участники митинга обещали ночевать у кабинета ректора, если к ним не придет Губерский. СМИ сообщали, что в сегодняшней акции протеста участвовали несколько сотен митингующих.