Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Американський БПЛА. Фото: General Atomics

Іран продемонстрував уламки збитого безпілотника США (ФОТО, ВІДЕО)

21 чер 2019, 15:54
999

Військово-повітряні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану продемонстрували уламки збитого безпілотника США.

Loading...

На світлинах зображені уламки фюзеляжу, крил та інших деталей дрона. Таким чином іранська сторона намагається підтвердити версію того, що БПЛА вів розвідку у повітряному просторі Ірану. Про це 21 червня повідомляє Amir у Twitter.

Як відомо, військовослужбовці США заперечують, що літальний апарат був на території Ірану і стверджують, що безпілотник літав над Ормузькою протокою в міжнародному повітряному просторі.

Уламки американського безпілотника. Фото: Amir у Twitter

Уламки американського безпілотника. Фото: Amir у Twitter

Уламки американського безпілотника. Фото: Amir у Twitter

Уламки американського безпілотника. Фото: Amir у Twitter

Також в YouTube опублікували відеоролик, де показаний момент роботи зенітного ракетного комплексу 3rd Khordad.

Нагадаємо, 20 червня іранський «Корпус вартових ісламської революції» заявив, що збив своєю ракетою американський розвідувальний безпілотник, який перебував в іранському повітряному просторі. Після інциденту американським цивільним літакам заборонили літати в повітряному просторі над контрольованими Іраном Перською та Оманською затоками.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Голова Ради суддів заявив про тиск на судову владу з боку Адміністрації президента

Голова Ради суддів Олег Ткачук заявив про тиск на судову владу з боку певних представників Адміністрації президента. Він зазначає, що останнім часом отримує відповідні повідомлення від суддів з різних регіонів

Новини України
16:19

Спікер парламенту Грузії пішов у відставку на тлі акцій протесту в Тбілісі

Протестувальники в Тбілісі досягли першої мети — спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе вирішив піти у відставку на тлі акцій протесту в столиці Грузії. Склав мандат і депутат, який організував засідання Асамблеї православ’я

Світові новини
15:38
Новини партнерів
Загрузка...