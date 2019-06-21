Американський БПЛА. Фото: General Atomics

https://racurs.ua/ua/n123447-iran-prodemonstruvav-ulamky-zbytogo-bezpilotnyka-ssha-foto-video.html

Ракурс

Військово-повітряні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану продемонстрували уламки збитого безпілотника США.

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На світлинах зображені уламки фюзеляжу, крил та інших деталей дрона. Таким чином іранська сторона намагається підтвердити версію того, що БПЛА вів розвідку у повітряному просторі Ірану. Про це 21 червня повідомляє Amir у Twitter.

Як відомо, військовослужбовці США заперечують, що літальний апарат був на території Ірану і стверджують, що безпілотник літав над Ормузькою протокою в міжнародному повітряному просторі.

Також в YouTube опублікували відеоролик, де показаний момент роботи зенітного ракетного комплексу 3rd Khordad.

Нагадаємо, 20 червня іранський «Корпус вартових ісламської революції» заявив, що збив своєю ракетою американський розвідувальний безпілотник, який перебував в іранському повітряному просторі. Після інциденту американським цивільним літакам заборонили літати в повітряному просторі над контрольованими Іраном Перською та Оманською затоками.