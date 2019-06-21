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Ракурс
Антимонопольный комитет оштрафовал туроператора JoinUP на 1,5 млн грн. Фото: ЭП

Антимонопольный комитет оштрафовал туроператора JoinUP на 1,5 млн грн

21 июн 2019, 15:47
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Туроператор JoinUP («Джоин Ап») оштрафован Антимонопольным комитетом Украины второй раз за год. Компанию обязали выплатить 1,5 млн грн за недобросовестную конкуренцию и обман клиентов.

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Первые штрафные санкции против компании были применены в январе. Тогда столичное отделение АМКУ взыскало с фирмы 68 тыс. грн. Причиной тому послужила недостоверная реклама туроператора, в которой компания называла себя лидером на рынке, сообщает пресс-служба комитета.

Сегодня АМКУ поставил точку во втором разбирательстве в отношении туроператора JoinUP. За повторный обман клиентов компания будет обязана уплатить штраф в размере 1,5 млн грн.

Документы, находящиеся в распоряжении комитета, подтверждают наличие пострадавших от неправдивой рекламы туроператора граждан. В связи с этим сумма второго штрафа намного превышает предыдущую.

Напомним, ранее «Ракурс» писал о 170 туристах из Украины, застрявших на отдыхе в Турции и Египте. Тогда все люди жаловались на задержку рейсов и отсутствие нормального обращения со стороны туристической компании.

Источник: Ракурс


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