Протесты в Тбилиси: спикер парламента Грузии ушел в отставку, фото — Reuters

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Протестующие в Тбилиси достигли первой цели — спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе решил уйти в отставку на фоне акций протеста в столице Грузии.

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Об этом 21 июня заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге в столице страны.

«Грузинская мечта» со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности перед обществом. Еще одним проявлением этого высокого стандарта является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Он уходит с поста, — заявил Каладзе.

Во время брифинга Каладзе обвинил в организации беспорядков «безответственные, деструктивные силы». «Грузинская мечта» поддержит кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на должность спикера после отставки Кобахидзе.

Между тем депутат парламента Грузии, который организовал заседание Ассамблеи православия, отказался от мандата. Закария Куцнашвили отметил, что «осознает раздражение» грузинской общественности и извинился перед грузинами.

Напомним, что 20 июня несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Протесты в Тбилиси вспыхнули после скандала на Международной ассамблее православия, которая проходила в столице Грузии. Открыл заседание депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который сел в кресло спикера грузинского парламента. Выступление Гаврилова прервали оппозиционные депутаты, потребовавшие от российской делегации покинуть парламент. Когда делегация выезжала из Грузии, ее участников облили водой.