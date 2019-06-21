Протесты в Грузии: Москва прокомментировала события в Тбилиси, фото — Pirveli

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Тбилиси, которые начались 20 июня. Спикер Путина назвал акции протеста русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.

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Слова Пескова передает ТАСС.

Это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, поскольку были агрессивные проявления в отношении граждан России, — заявил Песков.

Он вспомнил также об угрозе личной безопасности членов российской делегации на Межпарламентской ассамблеи православия.

Песков считает, что «ситуация с „русофобией“ требует крайнего осуждения», поскольку Грузию регулярно посещают много туристов из России.

Напомним, что вечером 20 июня многотысячная акция протеста в Тбилиси переросла в столкновения с полицией, когда демонстранты, требующие отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, а также глав МВД и службы госбезопасности, попытались штурмовать здание парламента. Полиция отреагировала жестко, применив против людей слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, акустические пушки.

Полиция разогнала людей, но впоследствии они вернулись. По данным медиков, в результате столкновений пострадали до 240 человек.

Протесты в Тбилиси вспыхнули после скандала на Международной ассамблеи православия, которая проходила в столице Грузии. Открыл заседание депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который сел в кресло спикера грузинского парламента. Выступление Гаврилова прервали оппозиционные депутаты, которые потребовали от российской делегации покинуть парламент. Когда делегация выезжала из Грузии, ее участников облили водой.