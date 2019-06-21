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Во время акции против возобновления Андрея Портнова в КНУ, фото: Алла Любченко

Возобновление Портнова в КНУ: опубликован указ об отмене резонансного решения (ДОКУМЕНТ)

21 июн 2019, 14:09
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В руки активистов движения «Нет Портнову в КНУ» попал подписанный указ с печатью ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонида Губерского, которым отменяется восстановление бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова в должности профессора этого вуза.

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Фото соответствующего документа опубликовала Telegram-сообщество «Нет Портнову в КНУ».

Соответствующий указ датирован вчерашним днем. Он отменяет приказ от 14 июня, согласно которому Портнова принимали на должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета на 0,25 ставки.

В тексте указа сказано, что это решение согласовано с руководителями планово-финансового и юридического отделов, главным бухгалтером и главой отдела кадров.

Напомним, вчера вечером в КНУ началась акция протеста против восстановления Портнова. Ее участники, в частности, заявили о намерении ночевать под дверью кабинета ректора, если тот к ним не появится. Губерский в 22.00 прибыл в КНУ и пообещал отменить указ о восстановлении Портнова. Сегодня соответствующий документ должны были зарегистрировать в канцелярии вуза.

Источник: Ракурс


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