Під час акції проти поновлення Андрія Портнова в КНУ, фото: Алла Любченко

https://racurs.ua/ua/n123439-ponovlennya-portnova-v-knu-opublikovano-ukaz-pro-skasuvannya-rezonansnogo-rishennya-dokument.html

Ракурс

До рук активістів руху «Ні Портнову в КНУ» потрапив підписаний указ з печаткою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського, яким скасовується поновлення колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова на посаді професора цього вишу.

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Фото відповідного документа опублікувала Telegram-спільнота «Ні Портнову в КНУ!».

Відповідний указ датований вчорашнім днем. Він скасовує наказ від 14 червня, згідно з яким Портнова приймали на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету на 0,25 ставки.

В тексті указу вказано, що це рішення погоджене з керівниками планово-фінансового та юридичного відділів, головним бухгалтером та очільником відділу кадрів.

Нагадаємо, вчора ввечері в КНУ розпочалася акція протесту проти поновлення Портнова. Її учасники, зокрема, заявили про намір ночувати під дверима кабінету ректора, якщо той до них не з’явиться. Губерський о 22.00 прибув до КНУ й пообіцяв скасувати указ про поновлення Портнова. Сьогодні відповідний документ мали зареєструвати в канцелярії вишу.