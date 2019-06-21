Новини Харкова: Кернес підписав рішення про проспект Жукова в місті, фото — "МедіаПорт"

https://racurs.ua/ua/n123438-kernes-uzakonyv-prospekt-jukova-u-harkovi.html

Ракурс

Міський голова Харкова Геннадій Кернес підписав рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова.

Loading...

Про це повідомляє «МедіаПорт» з посиланням на слова мера Харкова. Кернес порадив журналістам дивитися рішення на сайті міськради, а потім на питання, чи означає це, що він підписав рішення депутатів, відповів: «Якщо є печатка, значить, є підпис».

Депутати Харківської міськради 19 червня ухвалили рішення про перейменування проспекту, названого на честь радянського дисидента Петра Григоренка. Такий крок підтримали 59 обранців громади, проти висловилися 13 депутатів. Ще 13 осіб, зокрема, й Кернес, не голосували.

Перед цим у травні Кернес підтримав петицію про перейменування проспекту Генерала Григоренка на честь Жукова.

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження через перейменування проспекту, а в Українському інституті національної пам’яті вимагали від Кернеса не підписувати рішення ради.

У відомстві наголошували, що присвоєння імені Жукова будь-якому об'єкту топоніміки Харкова або будь-якого іншого населеного пункту суперечить законодавству про декомунізацію. Георгій Жуков — радянський полководець і державний діяч, який вважається причетним до численних злочинів, наприклад, розстрілів військовослужбовців, грабунку окупованих територій, випробуванні ядерної зброї на людях, участі у придушенні повстання в Угорщині в 1956 році.

Нагадаємо, пам’ятник Жукову в Харкові повалили 2 червня. Слідчі відкрили два кримінальні виробництва за статтями «Хуліганство» і «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» КК України і провели обшуки в кількох учасників акції.

Бюст маршала СРСР Георгія Жукова стояв неподалік від Палацу спорту, де мав відбутись з’їзд партії «Довіряй справам» (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Кернес згодом заявив, що відновить пам’ятник, а президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова обговорити з громадськістю конфліктну ситуацію.