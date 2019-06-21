Логотип партії «Слуга народу», фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n123437-pozachergovi-vybory-kandydaty-klony-slugy-narodu-masovo-reiestruutsya-v-odnomandatnyh-okrugah.html

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Комітет виборців України (КВУ) фіксує масове реєстрування в одномандатних округах кандидатів-клонів «Слуги народу».

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Самовисуванці в основних відомостях про себе вказують, що вони є представниками громадських організацій, благодійних фондів чи приватних підприємств зі схожою назвою, повідомляє прес-служба КВУ.

Так, в окрузі № 37 (місто Кривий ріг, Дніпропетровська область) зареєстровано відразу п’ять таких кандидатів, котрі представляють різні, але схожі за назвами організації:

Грижук В. В. — громадський рух «Слуга Народу»;

Кравченко А. В. — громадська організація «Громадський рух «Слуга Народу»;

Приходько П. О. — приватне підприємство «ЗЕ! Слуга Народу»;

Рябовол О. О. — громадська організація «Слуга для народу»;

Товкун А. В. — приватне підприємство «ЗЕ! Слуга народа».

В окрузі № 146 троє кандидатів — Дедюрін В. М., Дроздова І. В. і Кузьмін К. В. — вказали в основних відомостях три приватні підприємства зі схожими назвами: «Слуга народа», «ЗЕ! Слуга народу!» та «Слуга народа!» відповідно.

Також троє подібних кандидатів є в окрузі № 94 (Київська область).

В окрузі № 95 (Київська область) у кандидата Горобця Д. І. вказано, що він представляє благодійну організацію «Слуга народу». Благодійний фонд «Слуга народу» представляє самовисуванець Меланін О. Ю., котрий балотується в окрузі № 137 (Одеська область).

На думку КВУ, такі дії певних кандидатів можуть ввести в оману виборців, котрі можуть не розрізняти кандидатів, висунутих партією «Слуга народу», та самовисуванців, які вказали про зв’язок з компаніями та громадськими організаціями зі схожими назвами.

Нагадаємо, нещодавно голова політичної партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив про можливість об'єднання його політсили з партією Святослава Вакарчука «Голос».