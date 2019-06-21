Логотип партии «Слуга народа», фото: AFP

https://racurs.ua/n123437-vneocherednye-vybory-kandidaty-klony-slugi-naroda-massovo-registriruutsya-v-odnomandatnyh.html

Ракурс

Комитет избирателей Украины (КИУ) фиксирует массовую регистрацию в одномандатных округах кандидатов-клонов «Слуги народа».

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Самовыдвиженцы в основных сведениях о себе указывают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов или частных предприятий с похожим названием, сообщает пресс-служба КИУ.

Так, в округе № 37 (город Кривой Рог, Днепропетровская область) зарегистрированы сразу пять таких кандидатов, представляющих разные, но похожи по названиям организации:

Грижук В. В. — общественное движение «Слуга народа»;

Кравченко А. В. — общественная организация «Общественное движение «Слуга народа»;

Приходько П. А. — частное предприятие «ЗЕ! Слуга Народа»;

Рябовол А. А. — общественная организация «Слуга для народа»;

Товкун А. В. — частное предприятие «ЗЕ! Слуга народа».

В округе № 146 трое кандидатов — Дедюрин В. М., Дроздова И. В. и Кузьмин К. В. — указали в основных сведениях три частных предприятия с похожими названиями: «Слуга народа», «ЗЕ! Слуга народа» и «Слуга народа!» соответственно.

Также трое подобных кандидатов есть в округе № 94 (Киевская область).

В округе № 95 (Киевская область). у кандидата Горобця Д. И. указано, что он представляет благотворительную организацию «Слуга народа». Благотворительный фонд «Слуга народа» представляет самовыдвиженец Меланин А. Ю., который баллотируется в округе № 137 (Одесская область).

По мнению КИУ, такие действия определенных кандидатов могут ввести в заблуждение избирателей, которые могут не различать кандидатов, выдвинутых партией «Слуга народа», и самовыдвиженцев, указавших о связи с компаниями и общественными организациями с похожими названиями.

Напомним, недавно председатель политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о возможности объединения его политсилы с партией Святослава Вакарчука «Голос».