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Логотип партии «Слуга народа», фото: AFP
Внеочередные выборы: кандидаты-клоны «Слуги народа» массово регистрируются в одномандатных округах — КИУhttps://racurs.ua/n123437-vneocherednye-vybory-kandidaty-klony-slugi-naroda-massovo-registriruutsya-v-odnomandatnyh.htmlРакурс
Комитет избирателей Украины (КИУ) фиксирует массовую регистрацию в одномандатных округах кандидатов-клонов «Слуги народа».
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Самовыдвиженцы в основных сведениях о себе указывают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов или частных предприятий с похожим названием, сообщает пресс-служба КИУ.
Так, в округе № 37 (город Кривой Рог, Днепропетровская область) зарегистрированы сразу пять таких кандидатов, представляющих разные, но похожи по названиям организации:
- Грижук В. В. — общественное движение «Слуга народа»;
- Кравченко А. В. — общественная организация «Общественное движение «Слуга народа»;
- Приходько П. А. — частное предприятие «ЗЕ! Слуга Народа»;
- Рябовол А. А. — общественная организация «Слуга для народа»;
- Товкун А. В. — частное предприятие «ЗЕ! Слуга народа».
В округе № 146 трое кандидатов — Дедюрин В. М., Дроздова И. В. и Кузьмин К. В. — указали в основных сведениях три частных предприятия с похожими названиями: «Слуга народа», «ЗЕ! Слуга народа» и «Слуга народа!» соответственно.
Также трое подобных кандидатов есть в округе № 94 (Киевская область).
В округе № 95 (Киевская область). у кандидата Горобця Д. И. указано, что он представляет благотворительную организацию «Слуга народа». Благотворительный фонд «Слуга народа» представляет самовыдвиженец Меланин А. Ю., который баллотируется в округе № 137 (Одесская область).
По мнению КИУ, такие действия определенных кандидатов могут ввести в заблуждение избирателей, которые могут не различать кандидатов, выдвинутых партией «Слуга народа», и самовыдвиженцев, указавших о связи с компаниями и общественными организациями с похожими названиями.
Напомним, недавно председатель политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о возможности объединения его политсилы с партией Святослава Вакарчука «Голос».
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