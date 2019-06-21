Деньги Тимошенко: налоговая возбудила дело против фирмы, которая занималась исключительно финансированием "Батькивщины"

https://racurs.ua/n123435-fiskaly-otkryli-delo-protiv-firmy-kotoraya-zanimalas-iskluchitelno-finansirovaniem-batkivschiny.html

Ракурс

Государственная фискальная служба открыла производство против предприятия, которое занималось исключительно финансированием партии «Батькивщина».

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Расследование программы «Наши деньги» в марте выяснило, что ООО «Агрофирма «Зерновые традиции Лопатина» перечислила на счета «Батькивщины» 2 млн грн.

Юристы проекта обратились в Следственное управление финансовых расследований ГФС в Киевской области с требованием открыть производство, но получили отказ.

Впоследствии через суд представители журналистов добились открытия производства относительно агрофирмы.

Уголовное производство будут проводить относительно деятельности фиктивной фирмы, которая платила партийные взносы в пользу «Батькивщины» (ст. 205 УК Украины). Журналисты выяснили, что эта бизнес-структура никакой другой деятельности не вела, кроме как финансировала взносы на счета «Батькивщины».