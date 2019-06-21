В Киеве на "Контрактовой площади" поезд метро ударил мужчину в голову. Фото: metro.kiev.ua

https://racurs.ua/n123436-v-kieve-na-kontraktovoy-ploschadi-poezd-metro-udaril-mujchinu-v-golovu-foto-18.html

Ракурс

Несчастный случай произошел в Киевском метрополитене: человек упал на перрон, а поезд, прибывавший на станцию, ударил его в голову.

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Произошло это сегодня на станции метро «Контрактовая площадь», сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Telegram.

По каким причинам мужчина упал на перрон, пока не известно. Так же отсутствует информация о текущем состоянии пострадавшего.

«Ракурс» сообщал, что в Киеве метрополитен в январе этого года начал тестирование новых турникетов. Их высота равна росту человека. Эти турникеты в тестовом режиме установили пока только на станции «Площадь Льва Толстого». Если тестирование пройдет успешно, то их будут устанавливать и на других станциях столичного метро.