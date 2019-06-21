Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве на "Контрактовой площади" поезд метро ударил мужчину в голову. Фото: metro.kiev.ua

В Киеве на «Контрактовой площади» поезд метро ударил мужчину в голову (ФОТО 18+)

21 июн 2019, 12:59
999

Несчастный случай произошел в Киевском метрополитене: человек упал на перрон, а поезд, прибывавший на станцию, ударил его в голову.

Loading...

Произошло это сегодня на станции метро «Контрактовая площадь», сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Telegram.

По каким причинам мужчина упал на перрон, пока не известно. Так же отсутствует информация о текущем состоянии пострадавшего.

В Киеве на "Контрактовой площади" поезд метро ударил мужчину в голову. Фото: metro.kiev.ua

В Киеве на "Контрактовой площади" поезд метро ударил мужчину в голову. Фото: metro.kiev.ua

«Ракурс» сообщал, что в Киеве метрополитен в январе этого года начал тестирование новых турникетов. Их высота равна росту человека. Эти турникеты в тестовом режиме установили пока только на станции «Площадь Льва Толстого». Если тестирование пройдет успешно, то их будут устанавливать и на других станциях столичного метро.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Внешэкономбанк» судится с Украиной из-за санкций против «Проминвестбанка»

Российский «Внешэкономбанк» направил иск в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины. Один из крупнейших банков РФ обвиняет Киев из-за санкций против «Проминвестбанка» — дочерней компании ВЭБ в Украине

Новости мира
12:31

Протест против возобновления Портнова в КНУ: ректор вуза пообещал отменить резонансный указ

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский пообещал митингующим, которые выступали против возобновления Андрея Портнова в должности профессора этого вуза, отменить соответствующее решение

Новости Украины
23:09   20 июн
Новости партнеров
Загрузка...