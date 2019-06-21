Стоимость газа будет зависеть от объемов закупки и условий оплаты, фото: CA-IrNews

https://racurs.ua/n123434-ceny-na-gaz-dlya-promyshlennyh-potrebiteley-v-iule-snizyatsya-naftogaz.html

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НАК «Нафтогаз Украины» анонсировал снижение цен на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования с 1 июля в среднем на 13% по сравнению с ценами июня.

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Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты «Нафтогаз» будет продавать голубое топливо по цене от 5 тыс. 17 грн до 5 тыс. 606 грн за тысячу кубических метров (без НДС и расходов на транспортировку). В случае оплаты до периода поставки газа и объемов от 50 тыс. куб. м цена будет меньше. Вместе с НДС стоимость газа возрастает еще примерно на 1 тыс. грн.

Отмечается, что поставки голубого топлива «Нафтогоазом» осуществляются в соответствии с нормами закона «О рынке природного газа», который вступил в силу 1 октября 2015 года.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 19 июня заявил, что в июле «Нафтогаз» продолжит уменьшать цену на голубое топливо для населения. Гройсман отметил, что цена газа для населения в последнее время уже уменьшилась на 700−800 грн и продолжит снижаться в дальнейшем.