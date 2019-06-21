«Внешэкономбанк» судится с Украиной из-за санкций против «Проминвестбанка», фото — finance.ua

https://racurs.ua/n123433-vneshekonombank-suditsya-s-ukrainoy-iz-za-sankciy-protiv-prominvestbankom.html

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Российский «Внешэкономбанк» (ВЭБ) направил иск в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины. Один из крупнейших банков РФ обвиняет Киев из-за санкций против «Проминвестбанка» — дочерней компании ВЭБ в Украине.

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«Внешэкономбанк» обвиняет Украину в нарушении межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ, заключенного в 1998 году, сообщает сайт финучреждения.

ВЭБ требует компенсировать потери «Проминвестбанка» в результате санкций. Россияне приобрели украинский банк в 2008 году. Объем инвестиций в его развитие составил, по версии ВЭБ, 2,7 млрд долл.

В российском банке уверяют, что направляли Украине письменное сообщение об инвестиционной споре и предлагали начать переговоры по урегулированию убытков. В сентябре 2018 года ВЭБ объявил о планах инициировать процесс в арбитраже Стокгольма.

Напомним, что в марте 2017 года на исполнение решения СНБО и указа президента НБУ ввел санкции против российских банков с государственным капиталом. Целью санкций было предотвращение вывода из них капиталов за пределы Украины в пользу связанных лиц. Под ограничения попали «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «ВиЭс Банк» и «БМ Банк».

В марте 2018 года Нацбанк продлил санкции в отношении «Сбербанка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка». Этим финансовым учреждениям запрещается осуществлять любые финансовые операции по переводу средств или выводу капитала из Украины в пользу связанных с банками лиц.