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Саакашвили в Украине: Печерский райсуд разрешил экс-президенту Грузии баллотироваться в Раду, фото — Новое время

Печерский райсуд разрешил Саакашвили баллотироваться в Раду (ВИДЕО)

21 июн 2019, 11:45
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Печерский райсуд 21 июня разрешил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили баллотироваться на июльских досрочных выборах в Раду.

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Фемида установила факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение пяти лет, сообщается в видео из зала суда, которое Саакашвили обнародовал в Фейсбук.

Суд вынес справедливое решение относителльно моей возможности участвовать в парламентских выборах, — прокомментировал события в Печерском райсуде политик.

Участие Саакашвили в выборах было под вопросом, поскольку он будто бы не жил в Украине последние пять лет.

В конце мая президент Владимир Зеленский вернул скандальному политику гражданство. Сначала он заявлял, что не будет активно участвовать в политической жизни Украины, но уже 10 июня на съезде «Движения новых сил» возглавил список партии на парламентских выборах-2019.

В первую пятерку, кроме Саакашвили, вошли экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, гроссмейстер из Одессы Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

Источник: Ракурс


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