Печерський райсуд дозволив Саакашвілі балотуватися у Раду (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n123431-pecherskyy-raysud-dozvolyv-saakashvili-balotuvatysya-u-radu.htmlРакурс
Печерський райсуд 21 червня дозволив екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі балотуватися на дострокових виборах у Раду в липні.
Феміда встановила факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні впродовж п’яти років, повідомляється у відео із зали суду, яке Саакашвілі оприлюднив у Фейсбук.
Суд виніс справедливе рішення щодо моєї можливості брати участь у парламентських виборах, — прокоментував події у Печерському райсуді політик.
Участь Саакашвілі у виборах була під питанням, оскільки він, начебто, не мешкав в Україні останні п’ять років.
Наприкінці травня президент Володимир Зеленський повернув скандальному політику громадянство. Спочатку він заявляв, що не братиме активної участі у політичному житті України, але вже 10 червня на з’їзді «Руху нових сил» очолив список партії на парламентських виборах-2019.
До першої п’ятірки, крім Саакашвілі, увійшли екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, громадський діяч Олесь Доній, гросмейстер з Одеси Наталія Жукова та екс-міністр економіки Володимир Лановий.