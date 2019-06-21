Саакашвілі в Україні: Печерський райсуд дозволив екс-президенту Грузії балотуватися у Раду, фото — Новое время

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Печерський райсуд 21 червня дозволив екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі балотуватися на дострокових виборах у Раду в липні.

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Феміда встановила факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні впродовж п’яти років, повідомляється у відео із зали суду, яке Саакашвілі оприлюднив у Фейсбук.

Суд виніс справедливе рішення щодо моєї можливості брати участь у парламентських виборах, — прокоментував події у Печерському райсуді політик.

Участь Саакашвілі у виборах була під питанням, оскільки він, начебто, не мешкав в Україні останні п’ять років.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський повернув скандальному політику громадянство. Спочатку він заявляв, що не братиме активної участі у політичному житті України, але вже 10 червня на з’їзді «Руху нових сил» очолив список партії на парламентських виборах-2019.

До першої п’ятірки, крім Саакашвілі, увійшли екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, громадський діяч Олесь Доній, гросмейстер з Одеси Наталія Жукова та екс-міністр економіки Володимир Лановий.