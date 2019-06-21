Новини Львова: міністра освіти Гриневич не пустили до школи, в якій вона починала вчительську кар’єру, фото — Фейсбук Л. Гриневич

https://racurs.ua/ua/n123430-ministra-osvity-grynevych-u-lvovi-ne-pustyly-do-shkoly-v-yakiy-vona-pochynala-vchytelsku-karieru.html

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Міністра освіти та науки Лілію Гриневич у Львові не пустили з візитом до школи, в якій вона починала вчительську кар'єру наприкінці 1980-х років.

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Гриневич 21 червня приїхала до рідного міста, щоб поговорити з тренерами, які впроваджують реформу української школи та перевірити впровадження змін в освіті Львова. Один із візитів планувався до школи № 7. Як написала міністр у Фейсбук, чиновниця управління освіти міста Львова не пустила Гриневич у школу, оскільки вимагала написати листа та отримати дозвіл міського голови.

Гриневич у 1988 році почала працювати у львівській школі № 7 вчителем біології. У 1992 році її перевели на посаду заступника директора школи з національного виховання.

У коментарях Гриневич додала, що управління освіти попередньо було попереджене про візит в інформаційному запиті.

Я три роки постійно у відрядженнях, намагаючись згуртувати спільноти вчителів, директорів, тренерів нової української школи навколо реформи, бо ми всі співвідповідальні за успіх і продовження реформ у школі. З кожного міста і школи я привожу в МОН зауваження до запровадження реформи — щодо навчання вчителів, якості закупленого обладнання, методичної підтримки шкіл. Потім ми з цим працюємо для корекції процесів, — написала міністр.

Гриневич переконує, що причиною відмови є «політична доцільність», водночас вона не вказує на те, що мер Львова Андрій Садовий — керівник партії «Самопоміч», а Гриневич — прихильниця «Народного фронту».

Міністр переконує, що обов’язково зустрінеться із педагогами, щоправда, в іншому місці.