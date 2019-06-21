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Новости Львова: министра образования Гриневич не пустили в школу, в которой она начинала учительскую карьеру, фото — Фейсбук Л. Гриневич

Министра образования Гриневич во Львове не пустили в школу, в которой она начинала учительскую карьеру

21 июн 2019, 11:08
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Министра образования и науки Лилия Гриневич во Львове не пустили с визитом в школу, в которой она начинала учительскую карьеру в конце 1980-х годов.

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Гриневич 21 июня приехала в родной город, чтобы поговорить с тренерами, которые внедряют реформу украинской школы и проверить результаты изменений в образовании Львова. Один из визитов планировался в школу № 7. Как написала министр в Фейсбук, чиновница управления образования города Львова не пустила Гриневич в школу, поскольку требовала написать письмо и получить разрешение городского главы Андрея Садового.

Гриневич в 1988 году начала работать в львовской школе № 7 учителем биологии. В 1992 году ее перевели на должность заместителя директора школы по национальному воспитанию.

В комментариях Гриневич добавила, что управление образования предварительно было предупреждено о визите в информационном запросе.

Я три года постоянно в командировках, пытаясь сплотить сообщества учителей, директоров, тренеров новой украинской школы вокруг реформы, потому что мы все ответственны за успех и продолжение преобразований в школе. С каждого города и школы я привожу в МОН замечания отсносительно внедрения реформы — обучению учителей, качестве закупленного оборудования, методической поддержке школ. Потом мы с этим работаем для коррекции процессов, — написала министр.

Гриневич утверждает, что причиной отказа является «политическая целесообразность», одновременно она не указывает на то, что мэр Львова Андрей Садовый — руководитель партии «Самопомощь», а Гриневич — сторонница «Народного фронта».

Министр утверждает, что обязательно встретится с педагогами, правда, в другом месте.

Источник: Ракурс


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999

Министра образования Гриневич во Львове не пустили в школу, в которой она начинала учительскую карьеру

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