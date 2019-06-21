Запрет будет действовать до появления дальнейших распоряжений, фото: Bill Larkins

https://racurs.ua/n123429-amerikanskim-samoletam-zapretili-letat-nad-kontroliruemymi-iranom-persidskim-i-omanskim-zalivami.html

Ракурс

Американским гражданским самолетам запретили летать в воздушном пространстве над контролируемыми Ираном Персидским и Оманским заливами.

Loading...

Об этом говорится в сообщении Федерального управления гражданской авиации США (FAA), опубликованном на странице ведомства в социальной сети Твиттер.

Отмечается, что пилоты могут не учитывать этот запрет в случае чрезвычайных ситуаций.

В FAA причину появления такого запрета объясняют ростом военной активности и политической напряженности в регионе, из-за чего появляется риск для коммерческих рейсов.

Запрет будет действовать до появления дальнейших распоряжений по этому поводу.

В Иране вчера заявили, что сбили американский военный беспилотник, который находился в воздушном пространстве этой страны. В то же время в США утверждают, что сбитый беспилотник был в международном воздушном пространстве над Ормузским заливом.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил атаку по нескольким целям в регионе в ответ на сбитый беспилотник, но в последний момент отменил это решение.