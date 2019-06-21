Заборона діятиме до появи подальших розпоряджень, фото: Bill Larkins

https://racurs.ua/ua/n123429-amerykanskym-litakam-zaboronyly-litaty-nad-kontrolovanymy-iranom-perskou-ta-omanskou-zatokamy.html

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Американським цивільним літакам заборонили літати в повітряному просторі над контрольованими Іраном Перською та Оманською затоками.

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Про це йдеться в повідомленні Федерального управління цивільної авіації США (FAA), опублікованому на сторінці відомства в соціальній мережі Твіттер.

Зазначається, що пілоти можуть не враховувати цю заборону у випадку надзвичайних ситуацій.

У FAA причину появи такої заборони пояснюють зростанням військової активності та політичної напруженості в регіоні, через що з’являється ризик для комерційних рейсів.

Заборона діятиме до появи подальших розпоряджень з цього приводу.

В Ірані вчора заявили, що збили американський військовий безпілотник, який перебував у повітряному просторі цієї країни. Водночас у США стверджують, що збитий безпілотник був у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою затокою.

Нагадаємо, видання The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі повідомило, що президент США Дональд Трамп схвалив атаку по кількох цілях у регіоні у відповідь на збитий безпілотник, але в останній момент скасував це рішення.