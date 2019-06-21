Apple відкликає партію MacBook Pro через можливість загоряння батареї, фото — Daily Express

https://racurs.ua/ua/n123428-apple-poperedyla-pro-mojlyvist-zagoryannya-batareyi-v-noutbukah-macbook-pro.html

Ракурс

Компанія Apple (Епл) попередила про можливість загоряння батареї в 15-дюймових MacBook Pro і оголосила про відкликання партії ноутбуків.

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Apple запровадила програму відкликання MacBook Pro з дисплеєм Retina, які випущені в середині 2015 року. Виробник безкоштовно замінить батареї в портативних комп’ютерах.

Про це повідомляється на сайті компанії. Apple пропонує власникам проблемної техніки заповнити спеціальну форму.

Apple виявила перегрів батареї, який може загрожувати загорянням і спричинити пожежу. Йдеться про ноутбуки, продані з вересня 2015 року по лютий 2017 року. Інші комп’ютери Mac не підлягають відкликанню.

Компанія не уточнює, скільки саме MacBook Pro буде відкликано. Перевірити, чи потрапляє ноутбук під програму, можна на сайті Apple за серійним номером. Компанія просить не використовувати такі ноутбуки і пропонує безкоштовно замінити в них батарею.

У листопаді 2018 року Apple повідомляла про проблеми із смартфонами iPhone X та ноутбуками MacBook Pro. Щодо «Айфону», то в смартфоні був ризик відмови одного із модулів дисплея. Через цей дефект гаджет міг погано реагувати на дотики, або навпаки реагувати без дотику. У «Макбуках» фіксували ризик виходу із ладу SSD-накопичувачів об'ємом 128 та 256 Гб.