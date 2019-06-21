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Російський військовий літак, фото: MilitaryRussia

Російські стратегічні бомбардувальники були перехоплені в повітряному просторі Японії

21 чер 2019, 10:23
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Вчора повітряний простір Японії порушили два російські військові бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести ядерну зброю.

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Інцидент стався 20 червня. Про це повідомляє видання The Diplomat.

Інциденти сталися біля японського острова Дайто, розташованого на південний схід від Окінави, і біля острова Хачіджо у Філіппінському морі.

За даними Міноборони Японії, три бомбардувальники Ту-95МС проводили довгострокове патрулювання вздовж східних і західних кордонів Японського архіпелагу й обійшли під час польоту всі основні острови — Хоккайдо, Хонсю, Сікоку і Кюсю.

Не повідомляється, чи супроводжувалися російські бомбардувальники літаками-винищувачами. З огляду на відстань, яку подолали літаки, ймовірно, що Ту-95МС отримали дозаправляння в повітрі під час цієї місії. Для перехоплення порушників Японія задіяла свою військову авіацію.

Коментуючи заяву Японії, у Міноборони Росії заявили, що під час цієї операції не було порушень кордону.

Генеральний секретар уряду Японії Йосіхіде Суга під час сьогоднішньої прес-конференції зазначив, що влада країни наразі займається аналізом намірів Росії у зв’язку з цим інцидентом.

До цього останнє повідомлення про порушення японського повітряного простору російськими військовими літаками з’являлося у вересні 2015 року. Тоді інцидент стався біля Південних Курильських островів, розташованих в Охотському морі.

Нагадаємо, у липні 2018 року російські бомбардувальники вторглися до повітряного простору Південної Кореї.


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