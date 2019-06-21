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Ракурс
Российский военный самолет, фото: MilitaryRussia

Российские стратегические бомбардировщики были перехвачены в воздушном пространстве Японии

21 июн 2019, 10:23
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Вчера воздушное пространство Японии нарушили два российских военных бомбардировщика Ту-95МС, способных нести ядерное оружие.

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Инцидент произошел 20 июня. Об этом сообщает издание The Diplomat.

Инциденты произошли у японского острова Дайто, расположенного к юго-востоку от Окинавы, и возле острова Хачиджо в Филиппинском море.

По данным Минобороны Японии, три бомбардировщика Ту-95МС проводили долгосрочное патрулирование вдоль восточных и западных границ Японского архипелага и обошли во время полета все основные острова — Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю.

Не сообщается, сопровождались ли российские бомбардировщики самолетами-истребителями. Учитывая расстояние, которое преодолели самолеты, вероятно, что Ту-95МС получили дозаправку в воздухе во время этой миссии. Для перехвата нарушителей Япония задействовала свою военную авиацию.

Комментируя заявление Японии, в Минобороны России заявили, что во время этой операции не было нарушений границы.

Генеральный секретарь правительства Японии Йосихиде Суга во время сегодняшней пресс-конференции отметил, что власти страны в настоящее время занимаются анализом намерений России в связи с этим инцидентом.

До этого последнее сообщение о нарушении японского воздушного пространства российскими военными самолетами появлялось в сентябре 2015 года. Тогда инцидент произошел у Южных Курильских островов, расположенных в Охотском море.

Напомним, в июле 2018 года российские бомбардировщики вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.


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