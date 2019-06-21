Вивезення лісу: НАБУ розслідує схему експорту дров, які в Румунії перетворювалися на високоякісну деревину

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює керівництво державних лісгоспів та Державного агентства лісового господарства у причетності до діяльності компаній, які продавали за кордон ліс за зниженими цінами.

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НАБУ перевіряє діяльність «GLD Trade Holding LLP» та «OSUNA Holding LLP», експортна діяльність яких спричинила для держбюджету 100 млн грн збитків. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва.

НАБУ підозрює змову посадовців Держлісагентства, регіональних управлінь лісового та мисливського господарства, державних лісогосподарських підприємств. Вони діяли в інтересах кількох іноземних компаній, зокрема, британських «GLD Trade Holding LLP» та «Osuna Holding LLP» (через них забезпечено 42% експорту лісу). Іноземці купували лісоматеріали в Україні як паливні дрова, а продавали за кордоном як ділову деревину за значно вищою ціною.

Через названі фірми ліс вивозився до Румунії, де супроводжуючі документи замінювалися і «дрова» перетворювалися на високоякісну деревину. НАБУ підозрює, що отримані надприбутки розподілялися між українськими учасниками схеми.

Детективи встановили, що британські фірми-посередники контролює з травня 2016 року громадянин України. НАБУ перевіряє причетність українських чиновників до заснування цієї підприємницької структури. У травні відбулися обшуки у ймовірних учасників схеми. Суд з другої спроби задовольнив клопотання про арешт вилучених під час обшуків документів і техніки.

«GLD Trade Holding LLP» та «OSuna Holding LLP» зареєстрували в Лондоні у листопаді 2015 року. У британському реєстрі управлінцем цих компаній вказаний 46-річний Вадим Корюкалов.

Нагадаємо, що у квітні 2015 року Україна заборонила експорт деревини. Відновити його вимагає Євросоюз.