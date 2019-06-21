Вывоз леса: НАБУ расследует схему экспорта "дров", которые в Румынии превращались в высококачественную древесину

https://racurs.ua/n123426-nabu-rassleduet-shemu-eksporta-drov-kotorye-v-rumynii-prevraschalis-v-vysokokachestvennuu.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает руководство государственных лесхозов и Государственного агентства лесного хозяйства в причастности к деятельности компаний, которые продавали за границу лес по сниженным ценам.

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НАБУ проверяет деятельность «GLD Trade Holding LLP» и «OSUNA Holding LLP», экспортная деятельность которых вызвала 100 млн грн убытков для госбюджета. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на постановление Соломенского райсуда Киева.

НАБУ подозревает заговор чиновников Гослесагентства, региональных управлений лесного и охотничьего хозяйства, государственных лесохозяйственных предприятий. Они действовали в интересах нескольких иностранных компаний, в частности, британских «GLD Trade Holding LLP» и «Osuna Holding LLP». Иностранцы покупали лесоматериалы в Украине как топливные дрова и продавали за рубеж как деловую древесину по значительно более высокой цене.

Через названные фирмы лес вывозился в Румынию, где сопровождающие документы заменялись и «дрова» превращались в высококачественную древесину. НАБУ подозревает, что полученные сверхприбыли распределялись между украинскими участниками схемы.

Детективы установили, что британские фирмы-посредники контролирует с мая 2016 года гражданин Украины. НАБУ проверяет причастность украинских чиновников к основанию этой предпринимательской структуры. В мае прошли обыски у предполагаемых участников схемы. Суд со второй попытки удовлетворил ходатайство об аресте изъятых во время обысков документов и техники.

«GLD Trade Holding LLP» и «OSuna Holding LLP» зарегистрировали в Лондоне в ноябре 2015 года. В британском реестре руководителем этих компаний указан 46-летний Вадим Корюкалов.

Напомним, что в апреле 2015 года Украина запретила экспорт древесины. Возобновить его требует Евросоюз.