Apple отзывает партию MacBook Pro из-за возможности возгорания батареи, фото — Daily Express

https://racurs.ua/n123428-apple-predupredila-o-vozmojnosti-vozgoraniya-batarei-v-noutbukah-macbook-pro.html

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Компания Apple (Эпл) предупредила о возможности возгорания батареи в 15-дюймовых MacBook Pro и объявила об отзыве партии ноутбуков.

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Apple ввела программу отзыва MacBook Pro с дисплеем Retina, выпущенных в середине 2015 года. Производитель бесплатно заменит батареи в портативных компьютерах.

Об этом сообщается на сайте компании. Apple предлагает владельцам проблемной техники заполнить специальную форму.

Apple выявила перегрев батареи, который может угрожать возгоранием и вызвать пожар. Речь идет о ноутбуках, проданных с сентября 2015 по февраль 2017 года. Другие компьютеры Mac не подлежат отзыву.

Компания не уточняет, сколько именно MacBook Pro будет отозвано. Проверить, попадает ноутбук под программу, можно на сайте Apple по серийному номеру. Компания просит не использовать такие ноутбуки и предлагает бесплатно заменить в них батарею.

В ноябре 2018 года Apple сообщала о проблемах со смартфонами iPhone X и ноутбуками MacBook Pro. В смартфоне был риск отказа одного из модулей дисплея. Из-за этого дефекта гаджет мог плохо реагировать на прикосновения, или наоборот реагировать без прикосновения. В «Макбуках» фиксировали риск выхода из строя SSD-накопителей объемом 128 и 256 Гб.