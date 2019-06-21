«Внешэкономбанк» позивається до України через санкції до «Промінвестбанку», фото — finance.ua

https://racurs.ua/ua/n123433-vneshekonombank-pozyvaietsya-do-ukrayiny-cherez-sankciyi-do-prominvestbanku.html

Ракурс

Російський «Внешэкономбанк» (ВЕБ) спрямував позов до арбітражного інститут Торгової палати Стокгольма проти України. Один з найбільших банків РФ звинувачує Київ через санкції проти «Промінвестбанку» — дочірньої компанії ВЕБ в Україні.

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«Внешэкономбанк» звинувачує Україну в порушенні міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій з РФ, укладеної 1998 року, повідомляє сайт фінустанови.

ВЕБ вимагає компенсувати втрати «Промінвестбанку», які він зазнав внаслідок санкцій. Росіяни придбали український банк у 2008 році. Обсяг інвестицій у його розвиток склав, за версією ВЕБ, 2,7 млрд дол.

У російському банку запевнюють, що спрямовували Україні письмове повідомлення про інвестиційну суперечку і пропонували почати переговори з врегулювання збитків. У вересні 2018 року ВЕБ оголосив про плани ініціювати процес в арбітражі Стокгольма.

Нагадаємо, що у березні 2017 року на виконання рішення РНБО та указу президента НБУ запровадив санкції проти російських банків з державним капіталом. Метою санкцій було запобігання виведення з них капіталів за межі України на користь пов’язаних осіб. Під обмеження підпали «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк», «ВіЕс Банк» і «БМ Банк».

У березні 2018 року Нацбанк продовжив санкції щодо «Сбербанку», «Промінвестбанку», «ВТБ Банку» та «БМ Банку». Цим фінансовим установам забороняється здійснювати будь-які фінансові операції щодо переказу коштів або виведення капіталу з України на користь пов’язаних з банками осіб.