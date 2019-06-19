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Владимир Гройсман, фото: Wikimedia Commons

Гройсман анонсировал новое снижение цены на газ

19 июн 2019, 14:56
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время сегодняшнего заседания правительства анонсировал новые снижения цен на газ.

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По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» в июле продолжит снижать стоимость голубого топлива для населения. Об этом сообщает издание «Буквы».

Премьер отметил, что в госкомпании недавно прислушались к рекомендациям правительства и уже снизили стоимость газа для населения на 700−800 грн.

В июле они будут снижать ее еще больше. Мы будем и дальше идти к тому, чтобы постепенно цена на газ снижалась, — отметил Гройсман.

В то же время Гройсман заметил, что хотя цена на газ почти одинакова для всей Украины, стоимость тепла может значительно отличаться. Поэтому премьер поручил Минэкономразвития и Министерству юстиции вынести на следующее заседание правительства вопрос законодательного ограничения цен на тепло, которое должно начать действовать уже через шесть месяцев — с начала следующего отопительного сезона.

Напомним, госкомпания «Укртрансгаз» недавно сообщала, что в газотранспортной системе Украины сложилась критическая ситуация, вызванная недостатком средств на покупку технического газа, который необходим для обеспечения функционирования газовой сети.


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