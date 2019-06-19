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Володимир Гройсман, фото: Wikimedia Commons

Гройсман анонсував нове зниження ціни на газ

19 чер 2019, 14:56
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час сьогоднішнього засідання уряду анонсував нові зниження цін на газ.

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За його словами, НАК «Нафтогаз України» в липні продовжить знижувати вартість блакитного палива для населення. Про це повідомляє видання «Букви».

Прем'єр зазначив, що в держкомпанії нещодавно прислухалися до рекомендацій уряду й вже знизили вартість газу для населення на 700−800 грн.

У липні вони будуть знижувати її ще більше. Ми будемо й далі йти до того, щоб поступово ціна на газ знижувалася, — наголосив Гройсман.

Водночас Гройсман зауважив, що хоча ціна на газ майже однакова для всієї України, вартість тепла може значно відрізнятися. Тож прем'єр доручив Мінекономрозвитку та Міністерству юстиції винести на наступне засідання уряду питання законодавчого обмеження цін на тепло, котре має розпочати діяти вже через шість місяців — з початку наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, держкомпанія «Укртрансгаз» нещодавно повідомляла, що в газотранспортній системі України склалася критична ситуація, викликана нестачею коштів на купівлю технічного газу, котрий необхідний для забезпечення функціонування газової мережі.


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