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Вартість газу залежатиме від обсягів закупівлі та умов оплати, фото: CA-IrNews

Ціни на газ для промислових споживачів у липні знизяться — «Нафтогаз»

21 чер 2019, 12:36
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НАК «Нафтогаз України» анонсував зниження цін на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з 1 липня в середньому на 13% порівняно з цінами червня.

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Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати «Нафтогаз» продаватиме блакитне паливо за ціною від 5 тис. 17 грн до 5 тис. 606 грн за тисячу кубічних метрів (без ПДВ та витрат на транспортування). У випадку оплати до періоду постачання газу та обсягів від 50 тис. куб. м ціна буде меншою. Разом із ПДВ вартість газу зростає ще приблизно на 1 тис. грн.

Зазначається, що постачання блакитного палива «Нафтогоазом» здійснюється згідно з нормами закону «Про ринок природного газу», котрий набув чинності 1 жовтня 2015 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 19 червня заявив, що в липні «Нафтогаз» продовжить зменшувати ціну на блакитне паливо для населення. Гройсман зауважив, що ціна газу для населення останнім часом вже зменшилася на 700−800 грн й продовжить знижуватися надалі.

Джерело: Ракурс


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