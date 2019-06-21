У Києві на “Контрактовій площі” потяг метро вдарив чоловіка в голову. Фото: metro.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n123436-u-kyievi-na-kontraktoviy-ploschi-potyag-metro-vdaryv-cholovika-v-golovu-foto-18.html

Ракурс

Нещасний випадок стався в Київському метрополітені: чоловік впав на перон, а потяг, що прибував на станцію, вдарив його в голову.

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Сталося це сьогодні на станції метро «Контрактова площа», повідомляє спільнота «Київ Оперативний» у Telegram.

З яких причин чоловік впав на перон, наразі не відомо. Так само відсутня інформація про поточний стан потерпілого.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Києві метрополітен розпочав тестування нових турнікетів. Їх висота дорівнює зросту людини. Ці турнікети у тестовому режимі встановили поки що лише на станції «Площа Льва Толстого». Якщо тестування пройде успішно, то їх будуть встановлювати й на інших станціях столичного метро.