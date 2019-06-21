Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві на “Контрактовій площі” потяг метро вдарив чоловіка в голову. Фото: metro.kiev.ua

У Києві на «Контрактовій площі» потяг метро вдарив чоловіка в голову (ФОТО 18+)

21 чер 2019, 12:59
999

Нещасний випадок стався в Київському метрополітені: чоловік впав на перон, а потяг, що прибував на станцію, вдарив його в голову.

Loading...

Сталося це сьогодні на станції метро «Контрактова площа», повідомляє спільнота «Київ Оперативний» у Telegram.

З яких причин чоловік впав на перон, наразі не відомо. Так само відсутня інформація про поточний стан потерпілого.

У Києві на “Контрактовій площі” потяг метро вдарив чоловіка в голову. Фото: “Київ Оперативний” у Telegram

У Києві на “Контрактовій площі” потяг метро вдарив чоловіка в голову. Фото: “Київ Оперативний” у Telegram

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Києві метрополітен розпочав тестування нових турнікетів. Їх висота дорівнює зросту людини. Ці турнікети у тестовому режимі встановили поки що лише на станції «Площа Льва Толстого». Якщо тестування пройде успішно, то їх будуть встановлювати й на інших станціях столичного метро.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Поновлення Портнова в КНУ: опубліковано указ про скасування резонансного рішення (ДОКУМЕНТ)

Активісти продемонстрували указ ректора КНУ ім. Шевченка Леоніда Губерського про скасування рішення від 14 червня щодо поновлення Андрія Портнова на посаді професора

Новини України
14:09

Позачергові вибори: кандидати-клони «Слуги народу» масово реєструються в одномандатних округах — КВУ

Комітет виборців України (КВУ) фіксує реєстрування в одномандатних округах кандидатів-клонів «Слуги народу». Йдеться про самовисуванців, котрі є представниками громадських організацій, благодійних фондів чи приватних підприємств зі схожою назвою

Новини України
13:42

Трамп схвалив удар по Ірану, але в останній момент скасував — The New York Times

Президент США Дональд Трамп схвалив військові удари по кільком цілям в Ірані у відповідь на атаку на американський безпілотник, але на тлі зростаючої напруженості в регіоні скасував їх

Світові новини
09:15
Новини партнерів
Загрузка...