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Гроші Тимошенко: податкова відкрила справу проти фірми, яка займалася виключно фінансуванням Батьківщини

Фіскали відкрили справу проти фірми, яка займалася виключно фінансуванням «Батьківщини» (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)

21 чер 2019, 13:10
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Державна фіскальна служба відкрила провадження проти підприємства, яке займалося виключно фінансуванням партії «Батьківщина».

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Розслідування програми «Наші гроші» у березні з’ясувало, що ТОВ «Агрофірма «Зернові традиції Лопатіна» перерахувала на рахунки «Батьківщини» 2 млн грн.

Юристи проекту звернулися до Слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Київській області з вимогою відкрити провадження, але отримали відмову.

Згодом через суд представники журналістів добились відкриття провадження щодо агрофірми.

Кримінальне провадження проводитимуть щодо ймовірно фіктивної фірми, яка сплачувала партійні внески на користь «Батьківщини» (ст. 205 КК України). Журналісти з’ясували, що ця структура жодної іншої діяльності не провадила, окрім як фінансування внесків на рахунки «Батьківщини».


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