Новости Харькова: Кернес подписал решение о проспекте Жукова в городе, фото — «МедиаПорт»

https://racurs.ua/n123438-kernes-uzakonil-prospekt-jukova-v-harkove.html

Ракурс

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова.

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Об этом 21 июня сообщает «МедиаПорт» со ссылкой на слова мэра Харькова. Кернес посоветовал журналистам смотреть решения на сайте горсовета, а потом на вопрос, означает ли это, что он подписал решение депутатов, ответил: «Если есть печать, значит, есть подпись».

Депутаты Харьковского горсовета 19 июня приняли решение о переименовании проспекта, названного в честь советского диссидента Петра Григоренко. Такой шаг поддержали 59 избранников, против высказались 13 депутатов. Еще 13 человек, в том числе и Кернес, не голосовали.

Перед этим в мае Кернес поддержал петицию о переименовании проспекта Генерала Григоренко. Харьковская милиция открыла уголовное производство из-за переименования проспекта, а в Украинском институте национальной памяти требовали от Кернеса не подписывать решение совета.

В ведомстве отмечали, что присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова или любого другого населенного пункта противоречит законодательству о декоммунизации. Георгий Жуков — советский полководец и государственный деятель, который считается причастным к многочисленным преступлениям, например, расстрелам военнослужащих, грабежам оккупированных территорий, испытаниям ядерного оружия на людях, участию в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году.

Напомним, памятник Жукову в Харькове повалили 2 июня. Следователи открыли два уголовных производства по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» УК Украины и провели обыски у нескольких участников акции.

Бюст маршала СССР Георгия Жукова стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

Кернес впоследствии заявил, что восстановит памятник, а президент Владимир Зеленский призвал власть Харькова обсудить с общественностью конфликтную ситуацию.